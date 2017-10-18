رغم استضافة المعسكر التدريبي.. حضر أئمة المحافظات وغاب أبناء السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

شهد المعسكر التدريبي للأئمة، والذي بدأت فعاياته اليوم الأربعاء، في السويس غياب أئمة المحافظة وخطباء المساجد عن الحضور بينما حضر أئمة محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد وبعض أئمة المحافظات الأخرى.

وعقب كلمة الدكتور ماهر جبر المشرف العام على معسكر التدريب، تحدث اللواء أحمد حامد متسائلا: "إزاي معسكر مهم للأئمة يحضره 43 إمام فقط، أغلبهم من المحافظات"، متسائلا عن حضور أئمة السويس والذين يبلغ عددهم 65 إماما.

وطالب المحافظ من الشيخ إبراهيم جمعة وكيل وزارة الأوقاف في السويس، والشيخ إيهاب بيوض وكيل المديرية ضرورة حضور أئمة السويس ومشايخها، والتواصل معهم هاتفيا ليشاركوا في فعاليات اليوم الأول.

واستطرد حامد، أن قاعة المؤتمرات بمركز الإعلام تتسع لأكثر من 150 شخصًا وعلى الأئمة في السويس أن يلتزموا بالحضور ليستفيدوا من المؤتمر.

وكانت السويس استضافت اليوم المعسكر التدريبي الثامن لأئمة الأوقاف، وذلك تحت شعار "دور الأئمة في مواجهة التطرف" ويستمر المؤتمر 3 أيام، برعاية الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف والذي يحضر ختام فعاليات المؤتمر يوم الجمعة ويكرم المشاركين.