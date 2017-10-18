وزير السياحة: الساحل الشمالي والعلمين الجديدة أهم محاور التنمية السياحية

القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير السياحة يحيى راشد، أن الوزارة تولي منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة اهتماما كبيرا خلال الفترة المقبلة، باعتبارها أحد أهم محاور التنمية السياحية ومن أبرز المناطق السياحية الواعدة لما تتمتع به من مقومات طبيعية ومناخية فريدة؟

وصرح راشد بأن مدينة العلمين الجديدة ستسهم بشكل كبير في تحقيق السياحة المستدامة ما يؤدي بدوره لتحقيق التنمية المستدامة والتي تضع في قائمة أولوياتها البعد الاجتماعي، والنهوض بمستوى معيشة الأفراد والمجتمع.

يشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة التي تمثل نموذجا للمدن الساحلية القائمة على التنمية المتكاملة، تتزين لاستقبال ضيوف مصر من عدة دول خلال احتفالية ستقام بداية الأسبوع المقبل بمناسبة مرور 75 سنة على معركة العلمين، وكذا وضع حجر أساس المدينة، لترسل مصر رسالة سلام وتنمية من أرض العلمين إلى العالم كله.