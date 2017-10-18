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بتهمة الرشوة.. التحقيق مع موظف بـ"أملاك الدولة" في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بتهمة الرشوة.. التحقيق مع موظف بـ"أملاك الدولة" في بني سويف

02:07 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

بني سويف ــ أحمد كامل:

فتحت النيابة العامة ببني سويف، بإشراف المستشار عماد علي، المحامي العام، اليوم الأربعاء، تحقيقًا مع موظف بإدارة أملاك ببا جنوب المحافظة، لاتهامه بتقاضي رشوة مالية قدرها 25 ألف جنيه، نظير تسهيل إجراءات قطعة أرض وضع يد تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات، والموافقة على استخراج خطابات المَرافق لها.

ونجحت حملة من هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، في ضبط موظف بإدارة الأملاك بمركز ببا يدعى "ج . م .ل" عقب تلقيهم معلومات سرية بتسهيله إجراءات تقنين وضع قطعة أرض أملاك دولة بدائرة مركز ببا، وكذلك تسهيل الموافقة لها بإدخال المرافق من مياه وكهرباء لها بالمخالفة للقانون.

وكشف مصدر قضائي عن مباشرة رجال النيابة العامة للتحقيق في الاتهامات الموجهة للموظف من تقاضي مبالغ مالية وصلت إلى 25 ألف جنيه، نظير استخراج خطابات الموافقة على إدخال المرافق بالمخالفة لقطعة أرض وضع يد قيمتها 2 مليون جنيه.

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