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ضبط شخص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية للنصب على المواطنين وراغبي العمل بالخارج

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مصراوي Masrawy

ضبط شخص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية للنصب على المواطنين وراغبي العمل بالخارج

02:03 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

ضبط شخص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية للنصب على المواطنين وراغبي العمل بالخارج

مديرية أمن الجيزة

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة أحد الأشخاص لممارسته نشاطاً إجرامياً في مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام المدعو "عزوز . ج . ع" (44 سنة– عاطل) ومقيم ببني سويف، بتزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية، وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية دون إمكانية الحصول عليها بالطرق المشروعة، وكذلك مزاولة مهنة إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج بدون ترخيص، والنصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج بموجب مستندات رسمية مزورة والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وكذلك اتخاذه من مكتب مستأجر كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي ومقابلة ضحاياه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بالمكتب المشار إليه وضبطه وبحوزته 300 عقد مزور منسوب صدوره لإحدى الدول العربية (خالي البيانات) و250 عقدا مزورا منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية، و 240 صورة تأشيرة مزورة بأسماء الضحايا منسوب صدورها إلى سفارات عدد من الدول العربية، و30 جواز سفر خاص بضحاياه، ومجموعة كبيرة من الأوراق والسيرة الذاتية ومؤهلات علمية وشهادات خبرة وصحف حالة جنائية خاصة بضحاياه، وجهازان حاسب آلي محمل عليها ملفات لجميع الأوراق المضبوطة، ومبلغ مالي قدره 38 ألف جنيه.

واعترف المتهم بنشاطه الإجرامي وحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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