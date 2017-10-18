حماس ترد على إسرائيل: لا تستطيع فرض شروطها والمصالحة ماضية بقوة شعبنا

القاهرة – (مصراوي):

قال قيادي في حركة حماس الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيع فرض أي شروط على السلطة لإنجاز المصالحة، وذلك ردًا على أعلنته الحكومة الإسرائيلية من رفض أي حوار مع حكومة فلسطينية تشمل حماس.

وكتب مسؤول العلاقات العربية في المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، عبر حسابه على تويتر، الأربعاء، "ردا على قرار (الكابنيت) الإسرائيلي بعدم إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين إلا بنزع سلاح حماس بعد مشاركتها في السلطة من خلال اتفاق المصالحة".

ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة برعاية مصر في القاهرة في 12 أكتوبر من المفترض أن ينهي عقدا من القطيعة بينهما.

وبموجب الاتفاق، تتولى حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله مسؤولية المعابر في القطاع في إطار توليها المسؤولية الكاملة عن كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وإدارة القطاع.

وأضاف القيادي الحمساوي "محاولة الاحتلال عرقلة تطبيق المصالحة الفلسطينية عبر فرض شروط على السلطة تكشف تخوفه من وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة إرهابه وعدوانه".

وقال الرشق "لا يستطيع الاحتلال فرض أي شروط على السلطة لإنجاز المصالحة، وعليها أن ترد بحزم على شروط نتنياهو، فالمصالحة ماضية بقوة شعبنا ولن يوقفها إرهابه".