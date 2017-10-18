أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة -
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات" -
نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية" -
"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه -
طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا -
بعد انقطاع الكهرباء.. قصة عملية قسطرة على ضوء الشموع بمستشفى الزيتون -
"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة " -
كيف تكون نحافة النساء سبباً في ظهور أعراض سن اليأس مبكراً؟ -
مقابل 84 دولارا سافرت في طائرة بمفردها ...والسبب -
المرصد: مقتل ثمانية مدنيين في قصف مدفعي لقوات النظام قرب دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ملك تايلاند يترأس مراسم استكمال حرق جثة الملك الراحل بوميبول

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ملك تايلاند يترأس مراسم استكمال حرق جثة الملك الراحل بوميبول

02:04 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

ملك تايلاند يترأس مراسم استكمال حرق جثة الملك الراحل بوميبول

ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن

بانكوك - (د ب أ):

ترأس ملك تايلاند، ماها فاجيرالونجكورن اليوم الأربعاء مراسم استكمال محرقة الجثث الجنائزية الذهبية، التي استغرق بناؤها عشرة أشهر لوالده الراحل، الملك بوميبول أدولياديج، المقرر أن يتم حرق جثمانه الأسبوع المقبل.

ورفع فاجيرالونجكورن، الابن الوحيد لبوميبول، المظلة المتدرجة، التي يبلغ ارتفاعها تسعة أمتار وتزن 80 كيلومترا على قمة محرقة الجثث الجنائزية الذهبية، التي يبلغ طولها 53 مترا، في مراسم تفصيلية لكن مقتضبة، تمثل استكمالا لبناء محرقة الجثث.

وينظر إلى المظلة بشكل تقليدي في تايلاند على إنها الرمز الأكثر أهمية للملكية.

وكان بوميبول أطول الملوك الذين تولوا الحكم في العالم وتوفي في أكتوبر 2016، عن عمر ناهز (88 عاما)، بعد سبعة عقود من تولي العرش.

وسيكون إحراق جثة الملك، المقرر أن يكون في الفترة من 25 حتى 29 أكتوبر، أكبر مراسم في تايلاند منذ عقود.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تايلاند تحيي الذكرى الأولى لوفاة الملك بوميبول وتستعد لحرق جثمانه

    أخبار

  • تايلاند تحظر استخدام الطائرات بدون طيار غير المرخصة

    أخبار

  • رئيس الوزراء التايلاندي السابق ينفي إهانة الملكية

    أخبار

  • تايلاند تظهر بلون واحد بمناسبة حرق جثمان الملك الراحل

    أخبار

إعلان

3768a8341a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا