ملك تايلاند يترأس مراسم استكمال حرق جثة الملك الراحل بوميبول

بانكوك - (د ب أ):

ترأس ملك تايلاند، ماها فاجيرالونجكورن اليوم الأربعاء مراسم استكمال محرقة الجثث الجنائزية الذهبية، التي استغرق بناؤها عشرة أشهر لوالده الراحل، الملك بوميبول أدولياديج، المقرر أن يتم حرق جثمانه الأسبوع المقبل.

ورفع فاجيرالونجكورن، الابن الوحيد لبوميبول، المظلة المتدرجة، التي يبلغ ارتفاعها تسعة أمتار وتزن 80 كيلومترا على قمة محرقة الجثث الجنائزية الذهبية، التي يبلغ طولها 53 مترا، في مراسم تفصيلية لكن مقتضبة، تمثل استكمالا لبناء محرقة الجثث.

وينظر إلى المظلة بشكل تقليدي في تايلاند على إنها الرمز الأكثر أهمية للملكية.

وكان بوميبول أطول الملوك الذين تولوا الحكم في العالم وتوفي في أكتوبر 2016، عن عمر ناهز (88 عاما)، بعد سبعة عقود من تولي العرش.

وسيكون إحراق جثة الملك، المقرر أن يكون في الفترة من 25 حتى 29 أكتوبر، أكبر مراسم في تايلاند منذ عقود.