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برعاية "أونا".. نقيب الصحفيين يفتتح اليوم معرض "فرحة مصر بكأس العالم"

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مصراوي Masrawy

برعاية "أونا".. نقيب الصحفيين يفتتح اليوم معرض "فرحة بكأس العالم"

02:03 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة

القاهرة - مصراوي:
يفتتح نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، اليوم الأربعاء، معرض "صور فرحة مصر بكاس العالم"، والتي تنظمها شعبة المصورين الصحفيين.

ويشارك في المعرض 50 مصورًا صحفياً قدموا 175 صورة تعبر عن الانفعالات بالحدث التاريخي.

وتكونت لجنة التحكيم من عبد الوهاب السهيتي، كبير مصوري الأهرام، وعصام الشامي، رئيس قسم التصوير بـ"اليوم السابع"، وعمرو عبدالله، مدير التصوير بوكالة رويترز - مكتب القاهرة، وحضور كبير المصورين حسام دياب، بصفته مراقب من قبل الراعي الرسمي للمسابقة مجموعة "أونا للصحافة والإعلام".

وتقدر قيمة جائزة لجنة التحكيم للمركز الأول بـ 3 آلاف جنيه، فيما تقدر جائزة المركز الثاني بألفي جنيه، والثالثة بـ 1500 جنيه.

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