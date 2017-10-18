برعاية "أونا".. نقيب الصحفيين يفتتح اليوم معرض "فرحة مصر بكأس العالم"

القاهرة - مصراوي:

يفتتح نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، اليوم الأربعاء، معرض "صور فرحة مصر بكاس العالم"، والتي تنظمها شعبة المصورين الصحفيين.

ويشارك في المعرض 50 مصورًا صحفياً قدموا 175 صورة تعبر عن الانفعالات بالحدث التاريخي.

وتكونت لجنة التحكيم من عبد الوهاب السهيتي، كبير مصوري الأهرام، وعصام الشامي، رئيس قسم التصوير بـ"اليوم السابع"، وعمرو عبدالله، مدير التصوير بوكالة رويترز - مكتب القاهرة، وحضور كبير المصورين حسام دياب، بصفته مراقب من قبل الراعي الرسمي للمسابقة مجموعة "أونا للصحافة والإعلام".

وتقدر قيمة جائزة لجنة التحكيم للمركز الأول بـ 3 آلاف جنيه، فيما تقدر جائزة المركز الثاني بألفي جنيه، والثالثة بـ 1500 جنيه.