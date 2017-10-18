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منها "رخصة الإنجاب" ـ أفكار جديدة بمصر للحد من الزيادة السكانية

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مصراوي Masrawy

منها "رخصة الإنجاب" ـ أفكار جديدة بمصر للحد من الزيادة السكانية

01:55 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

القاهرة – (دويتشه فيله):

بلغت الزيادة السكانية في حداً جعل المصرية تضع تخفيض عدد المواليد هدفاً ضمن الاستراتيجية القومية للسكان فيما اقترح رئيس منظمة العدل والتنمية المصرية زيدان القنائي فكرة "رخصة الإنجاب" بهدف تقليل معدلات الإنجاب.

بلغت الزيادة السكانية في مصر حداً جعل الحكومة المصرية تضع تخفيض عدد المواليد هدفاً ضمن الاستراتيجية القومية للسكان، والتي تبدأ في 2020 وتنتهي في 2030. تهدف الحكومة المصرية إلى تقليل معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل أسرة إلى 2.4 طفل لكل أسرة بحلول 2030.

وتشكو الحكومات المصرية المتعاقبة من التهام الزيادة السكانية لكافة موارد الدولة مع عدم استطاعتها الوفاء بحقوق مواطنيها الحاليين، فضلاً عن الاهتمام بالمواليد الجدد، الأمر الذي حدا برئيس منظمة العدل والتنمية المصرية زيدان القنائي لاقتراح فكرة "رخصة الإنجاب" بهدف تقليل معدلات الإنجاب.

يقضي القانون المقترح بإصدار رخصة لكل زوجين جديدين وتجدد مرة كل خمس سنوات يتم فيها انجاب طفل واحد، مع تطبيق غرامة مالية عند انجاب أكثر من طفل خلال فترة الرخصة أو تجاوز العدد المسموح به من الأطفال، وعند إنجاب أكثر من طفلين يحرم الطفل الثالث ومن يليه من دعم الدولة في ومجانية التعليم والرعاية الصحية.

الفكرة دار حولها جدل كبير بين أعضاء البرلمان انتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي.

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