شاب يلقى زجاجة مولوتوف على طالبات بمدرسة تجارية في أسيوط

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كتب - محمد ممدوح

أقدم فلاح على إلقاء زجاجة مولوتوف على طالبات أثناء تواجدهن بالفصل بمدرسة ديروط الثانوية التجارية المشتركة، تسبب في إصابة طالبة بحروق في ذراعها، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، بوصول بلاغ من مدير إدارة أسيوط التعليمية يفيد بقيام شخص بإلقاء مولوتوف على أحد فصول مدرسة ديروط الثانوية التجارية للبنات، وإصابة إحدى الطالبات.

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وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف وبالفحص والمعاينة تبين أن المتهم يدعى "عمرو.ي.م.ج" ـ فلاح ـ قام بإلقاء زجاجة مولوتوف على المدرسة، أدت إلى اشتعال حريق ونجم عن الحادث إصابة الطالبة "م.ج.ل" بحروق بالذراع؛ دون معرفة الأسباب التي دفعته لذلك.

تم نقل الطالبة المصابة إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.