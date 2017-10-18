أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة -
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات" -
نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية" -
"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه -
طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا -
بعد انقطاع الكهرباء.. قصة عملية قسطرة على ضوء الشموع بمستشفى الزيتون -
"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة " -
كيف تكون نحافة النساء سبباً في ظهور أعراض سن اليأس مبكراً؟ -
مقابل 84 دولارا سافرت في طائرة بمفردها ...والسبب -
المرصد: مقتل ثمانية مدنيين في قصف مدفعي لقوات النظام قرب دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«التموين» عن لحوم الحمير: جلدها يباع بالدولار (فيديو)

Google+ Print
«التموين» عن لحوم الحمير: جلدها يباع بالدولار (فيديو) «التموين» عن لحوم الحمير: جلدها يباع بالدولار (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال العميد خالد فوزي، مدير إدارة التفتيش بالإدارة العامة بشرطة ، إن مجهود شرطة التموين غير قاصر على أسطوانة البوتجاز أو السلع التموينية ولكنهم يواجهون السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية أيضًا.

وناشد فوزي، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "CBC" اليوم الأربعاء، المواطنين عدم شراء السلع من مكان غير موثوق فيه، :"المواطن لازم يبقى عين للشرطة، لازم ياخد فاتورة مع كل سلعة يشتريها ولا يكتفي ببيان الأسعار فقط".

وتابع:"خليكوا إيجابيين لازم نقف مع بعض ونتواصل ونبلغ ونشتكي للوصول لحلول ترضي المواطن"، مؤكدا أنهم يواجهون فساد بعض مفتشي التموين :"مش هنغطي على حد ومن مصلحتنا انتهاء الفساد".

شاهد أيضا

ونفى فوزي الأخبار التي تدوالها البعض حول وجود لحوم حمير في الأسواق :"مفيش حاجة أسمها لحم حمير في السوق، دي بتبقى لحمه فاسدة وموجودة في السوق، ممكن البعض بياخد جلد الحمير اللي بيتكلف القطعة الوحدة منه آلف دولار في تصديرها للخارج، لكن لحم الحمير لا يصلح للإستخدام الآدمي لأنها ذات رائحة نفاذه وطعمها غير جيد".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)

لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)