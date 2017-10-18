«التموين» عن لحوم الحمير: جلدها يباع بالدولار (فيديو)

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قال العميد خالد فوزي، مدير إدارة التفتيش بالإدارة العامة بشرطة التموين، إن مجهود شرطة التموين غير قاصر على أسطوانة البوتجاز أو السلع التموينية ولكنهم يواجهون السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية أيضًا.

وناشد فوزي، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "CBC" اليوم الأربعاء، المواطنين عدم شراء السلع من مكان غير موثوق فيه، :"المواطن لازم يبقى عين للشرطة، لازم ياخد فاتورة مع كل سلعة يشتريها ولا يكتفي ببيان الأسعار فقط".

وتابع:"خليكوا إيجابيين لازم نقف مع بعض ونتواصل ونبلغ ونشتكي للوصول لحلول ترضي المواطن"، مؤكدا أنهم يواجهون فساد بعض مفتشي التموين :"مش هنغطي على حد ومن مصلحتنا انتهاء الفساد".

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ونفى فوزي الأخبار التي تدوالها البعض حول وجود لحوم حمير في الأسواق :"مفيش حاجة أسمها لحم حمير في السوق، دي بتبقى لحمه فاسدة وموجودة في السوق، ممكن البعض بياخد جلد الحمير اللي بيتكلف القطعة الوحدة منه آلف دولار في تصديرها للخارج، لكن لحم الحمير لا يصلح للإستخدام الآدمي لأنها ذات رائحة نفاذه وطعمها غير جيد".