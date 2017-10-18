وزير الدفاع يكرم شهيد البحيرة قبل استشهاده في كرم القواديس

التحرير

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حصلت "التحرير" على صورة لتكريم الشهيد الجندي مقاتل أحمد فايز الأفندي، من قبل الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قبل استشهاده، وذلك للوقوف ضد الإرهاب ومحاربته في سيناء.

وحملت شهادت التقدير الذي حصل عليها أحمد الأفندي، على عبارات تحية، جاء بها "إقرار وتقدير إلى من يحمل على عاتقه الحفاظ على شرف الوطن وهيبته ويتصدي لرصاصات الغدر لتشعر مصر بالأمن والأمان، ومن يقف شامخًا يحرس عرين أمة اطمئن قلبها على مستقبلها ما دام بها رجال مثلك، وإلى من ينبض في عروقه دم حب مصر، فتقدم القوات المسلحة لك اعتزازها وتقديرها على أعمالك الجليلة في محاربة الفكر المتطرف واقتلاع جذور الإرهاب من سيناء الغالية".

وشيع الآلاف من أهالى قرية منية عطية التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة جثمان الشهيد مجند قوات مسلحة أحمد الأفندي شهيد الواجب الوطني بكمين كرم القواديس بسيناء.

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وتم تشييع جثمانه في جنازة عسكرية مهيبة، وسط الزغاريد، بمشاركة أقاربة وجيرانه وأصدقائه في الجيش وعدد من قيادات القوات المسلحة.

وتوافد المئات من أهالي دمنهور على سرادق عزاء المجند الذي استشهد في الحادث الإرهابي بشمال سيناء، لتقديم واجب العزاء لأسرته وذويه.