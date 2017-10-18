مدير مستشفى أسوان الجامعي ينفى العثور على فأر داخل وجبة غذائية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نفت إدارة مستشفى أسوان الجامعي، في بيان رسمى لها اليوم، الصور المتداولة التي يظهر يها فأر بداخل إحدى الوجبات الغذائية المغلفة والمقدمة للمرضى داخل المستشفى.

وقال البيان الصادر عن مدير المستشفى الدكتور عبد الله العبيدي، أن الصور المتداولة استهدفت تشوية صورة المستشفى، حيث قام البعض بوضع فأر داخل وجبة المرضى، وقاموا بتصويرها لتوريط المستشفى في واقعة غير مسئولة.

وأشار إلى أنهم توصلوا إلى مرتكبي الواقعة داخل المستشفى الجامعي، وتم إحالتهم إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهم ومعرفة الحقيقة وكشف ملابسات الموضوع.

شاهد أيضا

ورفض العبيدي كل ما تم تداوله بشأن تقديم وجبة غذائية مغلفة للمرضى بداخلها فأر.

وكان مدونون على مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا صورًا لوجبة غذائية تم تقديمها لأحد المرضى بقسم الأطفال بالمستشفى، بعد أن ظهر بداخلها فأر حي، الأمر الذي نفاه بعد ذلك مدير المستشفى.