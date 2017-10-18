أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة -
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات" -
نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية" -
"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه -
طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا -
بعد انقطاع الكهرباء.. قصة عملية قسطرة على ضوء الشموع بمستشفى الزيتون -
"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة " -
كيف تكون نحافة النساء سبباً في ظهور أعراض سن اليأس مبكراً؟ -
مقابل 84 دولارا سافرت في طائرة بمفردها ...والسبب -
المرصد: مقتل ثمانية مدنيين في قصف مدفعي لقوات النظام قرب دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مدير مستشفى أسوان الجامعي ينفى العثور على فأر داخل وجبة غذائية

Google+ Print
مدير مستشفى أسوان الجامعي ينفى العثور على فأر داخل وجبة غذائية مدير مستشفى أسوان الجامعي ينفى العثور على فأر داخل وجبة غذائية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نفت إدارة مستشفى أسوان الجامعي، في بيان رسمى لها اليوم، الصور المتداولة التي يظهر يها فأر بداخل إحدى الوجبات الغذائية المغلفة والمقدمة للمرضى داخل المستشفى.

وقال البيان الصادر عن مدير المستشفى الدكتور عبد الله العبيدي، أن الصور المتداولة استهدفت تشوية صورة المستشفى، حيث قام البعض بوضع فأر داخل وجبة المرضى، وقاموا بتصويرها لتوريط المستشفى في واقعة غير مسئولة.

وأشار إلى أنهم توصلوا إلى مرتكبي الواقعة داخل المستشفى الجامعي، وتم إحالتهم إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهم ومعرفة الحقيقة وكشف ملابسات الموضوع.

شاهد أيضا

ورفض العبيدي كل ما تم تداوله بشأن تقديم وجبة غذائية مغلفة للمرضى بداخلها فأر.

وكان مدونون على مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا صورًا لوجبة غذائية تم تقديمها لأحد المرضى بقسم الأطفال بالمستشفى، بعد أن ظهر بداخلها فأر حي، الأمر الذي نفاه بعد ذلك مدير المستشفى.

22448397_1690825120930674_3949028740327341172_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب

كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب

يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير

يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير