طلب إحاطة لوزير التعليم بسبب «التخبط الإداري» بالمدارس اليابانية

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تقدمت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم، بشأن ما سمته بـ«التخبط الإدارى» بالمدارس اليابانية، الذى يدفع ثمنه الطلاب فى المقام الأول، مشيرة إلى أن تجربة المدارس اليابانية فى مصر تجربة رائدة، ومصدر جديد للتعليم الحديث وتبادل الخبرات، إلا أن هناك تخبطًا إداريًا أصابها وأصاب أولياء أمور الطلاب بحالة من الاستياء والغضب الشديدين.

وأضافت حسونة أن حالة التخبط والإهمال الإدارى ونقص المعلومات تنتاب هذه المدارس، مشيرة إلي أن النواحى الإجرائية مهملة لدرجة أن أحد أولياء الأمور أفاد بأن ابنته رفضت على أساس عدم تطابق المربع السكنى مع العلم أن عنوانه فى البطاقة تابع لذات عنوان المدرسة.

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ولفتت إلي أن عدم وضوح معايير الاختيار أو الرفض سبب رئيسي فى هذا التخبط، بالإضافة إلي عدم وجود جهات للتظلم أو جهات توضح أسباب الرفض أو حتى الخطوات التى يتم اتباعها فى حالة الرفض، معتبرة ذلك استهانة بمستقبل طلاب مصر.

وتابعت: «هناك وقائع منع من دخول المدارس اليابانية بدعوى أنها ليست من أهالى الطلاب المقبولين، وإنها مازالت على قوائم الانتظار، والأخطر أن الدراسة قد بدأت وأن هؤلاء الطلاب لم يتم البت فى أمرهم إلى الآن».