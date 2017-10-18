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رئيس "الشئون التجارية" لـمصراوي: إحالة ممثل قنوات " BeIN Sports" للمحاكمة.. و22 يناير جلسة محاكمته

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مصراوي Masrawy

رئيس "الشئون التجارية" لـمصراوي: إحالة ممثل قنوات " BeIN Sports" للمحاكمة.. و22 يناير جلسة محاكمته

01:42 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

BeIN Sports

كتب- طارق سمير:

قال المستشار محمد فودة المحامي العام، لنيابة الشئون التجارية والمالية، إنه أحال ممثل قنوات " BeIN Sports" ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة الشركة إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، لإساءة استخدام القناة لوضعها المسيطر ومخالفتها لقانون المنافسة، واستمرارها في الممارسات الاحتكارية.

وأكد "فودة" في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن تم تحديد جلسة 22 يناير المقبل لمحاكمة ناصر الخليفي أمام المحكمة الاقتصادية، في القضية رقم 280 لسنة 2017.

وكانت النيابة العامة، في 17 أغسطس الماضي، أحالت عدد من القضايا التي كانت بحوزتها إلى المحكمة الاقتصادية، لاستمرار القنوات القطرية في مخالفة قوانين حماية المنافسة، بسبب ربطها بيع البطولات الدورية والموسمية في باقة واحدة للمشاهد المصري، حيث تربط بيع ومشاهدة بطولة الدوري الإسباني ببطولة وعدم الفصل بينهما، على الرغم من أن كل بطولة من هذه البطولات تُمثِّل مُنتَجًا منفصلًا وغير مرتبط بالآخر بأي شكل من الأشكال.

يذكر أن جهاز حماية المنافسة، خاطب القنوات القطرية بضرورة التنويه على المشتركين بإمكانية استمرار مشاهدة باقتهم من خلال القمر نايل سات أو سهيل سات دون تمييز، مع وضع منشور بمنافذ بيع وخدمة عملاء القناة في مكان واضح لتوعية المشتركين وأحقية العملاء الذين أُجْبِرُوا على التحويل استرداد قيمة ما دفعوه.

كما ألزم الجهاز أن تخصص الشركة قنوات يحق للمشاهدين الاشتراك بها على أساس البطولات التي يرغب في متابعتها، بالإضافة إلى تقليل المدة الزمنية للاشتراك، وعدم الربط بين البطولات الدورية أو الموسمية، ويأتي ذلك تنسيقًا مع ما يتم تطبيقه في معظم دول العالم.

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مصراوي Masrawy

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