عصابة "الكنز المزعوم".. تنقب عن الأثار أسفل عقارات المطرية
عصابة "الكنز المزعوم".. تنقب عن الأثار أسفل عقارات المطرية
01:40 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017
التنقيب عن الأثار
كتب – فتحي سليمان:
ألقى رجال مباحث المطرية القبض على أفراد عائلة تخصصوا في الحفر أسفل منازلهم للتنقيب عن الأثار، وعثرت الشرطة بحوزتهم على معدات وأدوات الحفر داخل منزل أحدهم بمنطقة المطرية.
تلقى اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم محمود الأعصر، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، يفيد بإيقاع رجال المباحث لأفراد عائلة يقومون بالحفر والتنقيب عن الأثار خلسة أسفل منازلهم.
وكشفت تحريات العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أن كل من "صالح.ا"، 18 سنة، ووالده، 61 سنة، عاطل، و"سيد.ا"، 50 سنة، وشقيقه "سامح"، 28 سنة، عاطل، يقومون بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار أحدهم.
ودلت التحريات أن المتهمون يبحثون عن الآثار للبحث عن كنوز تحت الأرض، لبيعها مقابل مبالغ مالية باهظة، وعثر رجال المباحث على حفرة بعمق 3 أمتار، وأدوات تنقيب.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر محضرًا أحاله اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية وسحب 538 رخصة سيارة بالقاهرة
-
القبض على مقاول هارب من سدد 2.5 مليون جنيه غرامة بالشرابية
-
ضبط سائق ونجار خلال تنقيبهما عن الآثار داخل عقار في السيدة زينب
-
ضبط 120 شيشة إلكترونية مجهولة المصدر بمخزن في الجمالية
إعلان
إعلان