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مصادر: واقعة عميد الشرطة و"عروس الهرم" مصورة بكاميرات سوبر ماركت

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مصراوي Masrawy

مصادر: واقعة عميد الشرطة و"عروس الهرم" مصورة بكاميرات سوبر ماركت

01:36 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

واقعة عميد الشرطة وعروس الهرم

كتب - محمد شعبان:

قالت مصادر أمنية مطلعة على التحقيقات في واقعة إنقاذ عميد شرطة لفتاة شرع عاطلان في التعدي الجنسي عليها بمنطقة فيصل، أمس الثلاثاء، إن الواقعة مصورة بالكامل بواسطة كاميرات مراقبة سوبر ماركت.

وأوضحت المصادر، أن مأمورية من قسم شرطة الهرم نقلت المتهم الثاني "عمر.ب"، 21 سنة، إلى مصلحة الطب الشرعي، اليوم الأربعاء، لإجراء تحليل مخدرات وخمور.

كانت مشاجرة وقعت بين الضابط وعاطلين اثنين؛ بسبب محاولتهما الاعتداء الجنسي على فتاة بالشارع، أطلق على إثرها الضابط 4 طلقات نارية، أسفرت عن إصابة أحد المتهمين بمنطقة الفخذ.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأن المتهم "أحمد م."، 21 سنة، خضع إلى عملية جراحية لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة؛ بسبب إصابته بقطع في أحد عروق الفخذ "موقع الإصابة".

وأوضحت المصادر، أن الفتاة تدعى "إيمان"، 25 سنة، كانت تحضر لحفل زفافها المقرر لها الأسبوع المقبل، مشددة على أن الضابط -الذي يعمل بشرطة السياحة والآثار- أنقذ "العروس" من "كابوس" الاعتداء الجنسي على يد المتهمين.

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