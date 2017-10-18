المرصد: مقتل 650 مدنيا على يد قوات النظام ورسيا خلال 40 يوما في دير الزور

القاهرة / دمشق - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء بمقتل حوالي 650 مدنيا بينهم حوالي 300 طفل ومواطنة على يد قوات النظام وروسيا خلال 40 يوما من العمليات العسكرية في محافظة دير الزور.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم، إن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا منذ بدء هذه العمليات العسكرية في 10 سبتمبر الماضي .

وأشار إلى أن هذه العمليات تسببت أيضا في دمار كبير بالبنى التحتية وفي ممتلكات مواطنين، وبالتالي وقوع أعداد كبيرة من الجرحى، لافتا إلى إصابة أكثر من 1720 شخصاً بجراح متفاوتة الخطورة، وتعرض بعض الجرحى لعمليات بتر أطراف وإعاقات مستديمة .