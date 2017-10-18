إيقاف مذيعة "extra news" بعد مشادتها مع عاصم الدسوقي

القاهرة - مصراوي:

قررت إدارة قناة "extra news"، إيقاف المذيعة "مروج إبراهيم" عن العمل وتحويلها للتحقيق، على إثر مشادتها على الهواء مع المؤرخ عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان، أمس الثلاثاء.

وقالت إدارة القناة في بيان، الأربعاء، إن "المذيعة خروجت عن قواعد مدونة السلوك المهني التي تعتمدها القناة وتلتزم ببنودها".

وأضاف البيان أن "المذيعة أساءت إدارة الحوار ولم تلتزم الأسلوب اللائق في التعامل مع ضيف البرنامج، ولم تراع مقتضيات ومعايير الأداء المهني وأنهت الحوار بشكل يسئ بشدة للقناة قبل أن يكون تجاوزاً مرفوضاً في حق الضيف الكبير".

وأوضحت إدارة القناة أنها تواصلت مع الدكتور عاصم الدسوقي لتقديم اعتذار عما بدر من المذيعة، مؤكدة أنه يمثل قيمة علمية ووطنية كبيرة، وأنها لا تقبل أي مساس بمكانته، وظهوره على شاشتها تقديرٌ لهذه الشاشة تعلم قيمته جيداً.

وشددت إدارة "extra news" أنها ستتخذ الإجراءات الواجبة رفعاً لأي إساءة في حقه واحتراماً من القناة لاسمها ولمعاييرها المهنية ولجمهور مشاهديها .