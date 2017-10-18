أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة -
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات" -
نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية" -
"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه -
طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا -
بعد انقطاع الكهرباء.. قصة عملية قسطرة على ضوء الشموع بمستشفى الزيتون -
"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة " -
كيف تكون نحافة النساء سبباً في ظهور أعراض سن اليأس مبكراً؟ -
مقابل 84 دولارا سافرت في طائرة بمفردها ...والسبب -
المرصد: مقتل ثمانية مدنيين في قصف مدفعي لقوات النظام قرب دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

إيقاف مذيعة "extra news" بعد مشادتها مع عاصم الدسوقي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إيقاف مذيعة "extra news" بعد مشادتها مع عاصم الدسوقي

01:45 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

مروج إبراهيم

القاهرة - مصراوي:

قررت إدارة قناة "extra news"، إيقاف المذيعة "مروج إبراهيم" عن العمل وتحويلها للتحقيق، على إثر مشادتها على الهواء مع المؤرخ عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان، أمس الثلاثاء.

وقالت إدارة القناة في بيان، الأربعاء، إن "المذيعة خروجت عن قواعد مدونة السلوك المهني التي تعتمدها القناة وتلتزم ببنودها".

وأضاف البيان أن "المذيعة أساءت إدارة الحوار ولم تلتزم الأسلوب اللائق في التعامل مع ضيف البرنامج، ولم تراع مقتضيات ومعايير الأداء المهني وأنهت الحوار بشكل يسئ بشدة للقناة قبل أن يكون تجاوزاً مرفوضاً في حق الضيف الكبير".

وأوضحت إدارة القناة أنها تواصلت مع الدكتور عاصم الدسوقي لتقديم اعتذار عما بدر من المذيعة، مؤكدة أنه يمثل قيمة علمية ووطنية كبيرة، وأنها لا تقبل أي مساس بمكانته، وظهوره على شاشتها تقديرٌ لهذه الشاشة تعلم قيمته جيداً.

وشددت إدارة "extra news" أنها ستتخذ الإجراءات الواجبة رفعاً لأي إساءة في حقه واحتراماً من القناة لاسمها ولمعاييرها المهنية ولجمهور مشاهديها .

إعلان

إعلان

9ea1bdce25.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا