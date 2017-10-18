مجلس الوزراء يوافق على قانون المرور الجديد
مجلس الوزراء يوافق على قانون المرور الجديد
01:31 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017
المهندس هشام عرفات
كتب - محمد غايات:
قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم الأربعاء، على قانون المرور الجديد، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وأضاف وزير النقل في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن نسبة وفيات الطرق، 13.5 متوفى، من كل 100 ألف مواطن في حوادث الطرق، مضيفا، أن 96% من حوادث الطرق ناتجة عن أخطاء بشرية.
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