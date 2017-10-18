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مجلس الوزراء يوافق على قانون المرور الجديد

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مصراوي Masrawy

مجلس الوزراء يوافق على قانون المرور الجديد

01:31 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

مجلس الوزراء يوافق على قانون المرور الجديد

المهندس هشام عرفات

 

كتب - محمد غايات:

قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم الأربعاء، على قانون المرور الجديد، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.

وأضاف وزير النقل في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن نسبة وفيات الطرق، 13.5 متوفى، من كل 100 ألف مواطن في الطرق، مضيفا، أن 96% من حوادث الطرق ناتجة عن أخطاء بشرية.

 

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