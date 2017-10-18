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السيطرة على حريق في مدرسة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق في مدرسة بسوهاج

01:49 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

السيطرة على حريق في مدرسة بسوهاج

ارشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

تمكنت قوات الحماية بسوهاج، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب في مدرسة للتعليم الأساسي بناحية قرية برديس دائرة مركز البلينا، دون إصابات.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، إخطارًا من مركز شرطة البلينا بنشوب حريق بغرفة في مدرسة بناحية برديس دائرة المركز.

وتبين نشوب الحريق بغرفة خاصة بالمدرسين بالطابق الثالث بمدرسة نجع العرب للتعليم الأساسي، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، دون إصابات.

ورجح إمام عبدالحميد عبدالرسول، مدير المدرسة أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وأضاف بحدوث تلفيات بمحتويات الغرفة، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 6339 إداري المركز لسنة 2017.

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