الرقابة الإدارية تضبط مدير إدارة هندسية في دمياط متلبسا بالرشوة

دمياط – محمد إبراهيم:

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة دمياط، اليوم الأربعاء، من ضبط مسؤول كبير بالوحدة المحلية في أحد مراكز المحافظة متلبسًا بتلقي رشوة مالية، وذلك مقابل منح ترخيص مباني وتوصيل مرافق لأحد العقارات بالمخالفة للقانون.

وكشف مصدر مطلع عن تورط "م.ر"، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بدمياط، في وقائع عدة لتلقي رشاوى رصدتها الهيئة مستغلا وظيفته للحصول على مبالغ مالية من رجال أعمال بقرى ومدن المركز، لافتًا إلى أنه جرى تسجيل مقاطع فيديو له أثناء تلقيه رشوة وجرى إعداد كمين لضبطه متلبسًا بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، وتحرر عن ذلك المحضر القانوني للعرض على النيابة بتهمة تقاضي رشاوى مالية واستغلال الوظيفة وارتكاب جرائم مخلة بالشرف.