أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة -
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات" -
نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية" -
"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه -
طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا -
بعد انقطاع الكهرباء.. قصة عملية قسطرة على ضوء الشموع بمستشفى الزيتون -
"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة " -
كيف تكون نحافة النساء سبباً في ظهور أعراض سن اليأس مبكراً؟ -
مقابل 84 دولارا سافرت في طائرة بمفردها ...والسبب -
المرصد: مقتل ثمانية مدنيين في قصف مدفعي لقوات النظام قرب دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط طالبين يتعاطيان الحشيش داخل كلية الآداب بجامعة طنطا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط طالبين يتعاطيان الحشيش داخل كلية الآداب بجامعة طنطا

01:43 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

ضبط طالبين يتعاطيان الحشيش داخل كلية الآداب بجامعة طنطا

جامعة طنطا

الغربية - مروة شاهين :

ضبط الأمن الإداري بجامعة طنطا برئاسة اللواء حلمي سيف النصر رئيس حرس الجامعة، طالبين بكلية الآداب بمجمع كليات سبرباي يتعاطيان المواد المخدرة، وأخطر الدكتور إبراهيم سالم رئيس الجامعة، والذي طلب من الدكتور خالد الفخراني عميد كلية الآداب تحرير مذكرة بالواقعه وإحالة الطالبين المتهمين إلى مجلس التأديب.

وكانت الكاميرات الداخلية بمجمع الكليات بسبرباي رصدت الطالبين يدخنان السجائر بعيدًا عن الانظار وبالفحص تبين أنهما يتعاطيان مواد مخدرة فتوجه الأمن الإداري وتم ضبطهما وعثر بحوزتهما على الحشيش، فتقرر إحالتهما للتحقيق ثم مجلس التأديب لتوقيع الجزاء المقرر عليهما وفق اللائحة والتي تبدأ من التنبية الشفوي وحتى الفصل من مادة وتتدرج إلى الفصل النهائي وفق الحال وما ينتهي إليه مجلس التأديب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 473 سائقًا تحت تأثير "المخدر" في بني سويف

    أخبار

  • القبض على 3 مطلوبين للاتجار في المواد المخدرة بدمياط

    أخبار

  • حرمان "طالبة الخطوبة" في حقوق طنطا من امتحان مادة وفصل 6 من زملائها

    أخبار

  • مصرع طالبة وإصابة صديقتها صدمتهما سيارة على الطريق الزراعي بالمنوفية

    أخبار

إعلان

a76f51b67c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا