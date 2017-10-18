ضبط طالبين يتعاطيان الحشيش داخل كلية الآداب بجامعة طنطا

الغربية - مروة شاهين :

ضبط الأمن الإداري بجامعة طنطا برئاسة اللواء حلمي سيف النصر رئيس حرس الجامعة، طالبين بكلية الآداب بمجمع كليات سبرباي يتعاطيان المواد المخدرة، وأخطر الدكتور إبراهيم سالم رئيس الجامعة، والذي طلب من الدكتور خالد الفخراني عميد كلية الآداب تحرير مذكرة بالواقعه وإحالة الطالبين المتهمين إلى مجلس التأديب.

وكانت الكاميرات الداخلية بمجمع الكليات بسبرباي رصدت الطالبين يدخنان السجائر بعيدًا عن الانظار وبالفحص تبين أنهما يتعاطيان مواد مخدرة فتوجه الأمن الإداري وتم ضبطهما وعثر بحوزتهما على الحشيش، فتقرر إحالتهما للتحقيق ثم مجلس التأديب لتوقيع الجزاء المقرر عليهما وفق اللائحة والتي تبدأ من التنبية الشفوي وحتى الفصل من مادة وتتدرج إلى الفصل النهائي وفق الحال وما ينتهي إليه مجلس التأديب.