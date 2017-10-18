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ضبط عاطلين بحوزتهما 5 كيلو "بانجو" و"تامول" بالشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط عاطلين بحوزتهما 5 كيلو "بانجو" و"تامول" بالشرقية

01:37 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

ارشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبوحماد، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطلين؛ بحوزتهما كمية من "البانجو" وأقراص عقار "التامول" المُخدرة، قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "محمود.إ.ج.ي" 23 عامًا، و"خيري.أ.م.خ" 18 عامًا، عاطلين، مُقيمان بمساكن "السناجرة" بمركز أبو حماد، حال تواجدهما بمقابر "المنشية" وبحوزتهما فرد خرطوش، و4 طلقات لذات العيار، و5 كيلو جرامات من "البانجو" و80 قرص لعقار "التامول" المُخدرة.

وبمواجهة المتهمين اعترف بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20114 جنح أبوحماد لسنة 2017.

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