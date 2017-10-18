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النيابة تصرح بدفن جثمان رقيب شرطة لقى مصرعه في حادث بسوهاج

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مصراوي Masrawy

النيابة تصرح بدفن جثمان رقيب شرطة لقى مصرعه في حادث بسوهاج

01:32 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

النيابة تصرح بدفن جثمان رقيب شرطة لقى مصرعه في حادث بسوهاج

مدير أمن سوهاج اللواء عمر عبدالعال

سوهاج – عمار عبدالواحد:

صرحت النيابة العامة بمركز دار السلام، جنوب محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، بدفن جثمان رقيب شرطة لقى مصرعه في حادث تصادم بناحية قرية مزاتا شرق.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بوقوع حادث تصادم بناحية مزاتا شرق دائرة المركز.

تبين أنه أثناء سير رقيب الشرطة سري عماد أحمد محمد 26 عامًا، من قوة وحدة مباحث المركز ويقيم بناحية أولاد يحي دائرة المركز متوجهًا لعمله مستقلاً دراجته البخارية بالطريق الزراعي السريع فوجئ بدخول إحدى السيارات " مجهولة" بالطريق الفرعي بقرية مزاتا، وحال مفاداتها اصطدم بها وانقلب على جانب الطريق وحدوث إصابته ووفاته.

تم نقل الجثة لمستشفى دار السلام المركزي، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 12916 جنح المركز لسنة 2017.

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