السيطرة على حريق في مخزن مستلزمات زراعية بطوخ

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب في مخزن مستلزمات زراعية بطوخ دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد بتلقيه بلاغا بنشوب حريق في مخزن مستلزمات زراعية بطوخ.

واتهم صاحب المخزن ويدعى "محمد السيد توفيق عبدالمؤمن" 29 سنة، عامل، عمه المدعو "عاشور. ت" 60 سنة، عامل، بإشعال النيران في المخزن لوجود خلافات بينهما حول الإرث.

وتم التحفظ على مكان الحريق، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها.