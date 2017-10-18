سقوط عاطل ووالده لتنفيذ حكمين بإعدامهما بعد 3 سنوات من المطاردة

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على عاطل ووالده متهمان في قضيتي قتل وصادر ضدهما حكمين بالإعدام، وأحكام أخرى تتعلق بتجارة المخدرات.

تلقى اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع الشرق، يفيد بأن رجال مباحث السلام أول، تمكنوا من القبض على "محمد.ع"، 25 سنة، عاطل، ومطلوب التنفيذ عليه في قضايا بتهم القتل العمد وتجارة المخدرات في القضايا رقم 5746 لسنة 2014م جنايات السلام أول والمقضي فيها بالإعدام، وكذلك قضية 7273 لسنة 2016م بتهمة تجارة المخدرات والمقضي فيها بالسجن 5 سنوات.

كما ألقت القوات القبض على والد المتهم ويدعى "عبد التواب.ح"، 60 سنة، مطلوب ضبطه بتهمة القتل العمد للتنفيذ عليه حكمًا صادر من المحكمة بالإعدام شنقًا.

وقال مصدر أمني، إن قوات الشرطة ظلت تطارد المتهمان لمدة 3 سنوات، عقب صدور الأحكام بالإعدام ضدهما بتهمة قتل شاب عمدًا بسبب خلافات مالية.

وبمواجهة المتهمان أمام العقيد محمود حجازي، مفتش مباحث السلام، أقرا بالأحكام الصادرة ضدهما، وحُرر المقدم محمد دويدار، رئيس مباحث القسم محضرًا بالواقعة.

أمر اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.\