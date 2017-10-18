أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة -
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات" -
نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية" -
"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه -
طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا -
بعد انقطاع الكهرباء.. قصة عملية قسطرة على ضوء الشموع بمستشفى الزيتون -
"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة " -
كيف تكون نحافة النساء سبباً في ظهور أعراض سن اليأس مبكراً؟ -
مقابل 84 دولارا سافرت في طائرة بمفردها ...والسبب -
المرصد: مقتل ثمانية مدنيين في قصف مدفعي لقوات النظام قرب دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزيرة الدفاع الألمانية: تسليح البيشمركة كان أمرا ضروريا وسليما للغاية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزيرة الدفاع الألمانية: تسليح البيشمركة كان أمرا ضروريا وسليما للغاية

01:14 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

وزيرة الدفاع الألمانية: تسليح البيشمركة كان أمرا ضروريا وسليما للغاية

وزيرة الدفاع الألمانية أوزولا فون دير لاين

برلين - (د ب أ):

دافعت وزيرة الدفاع الألمانية أوزولا فون دير لاين عن توريد أسلحة ألمانية لقوات البيشمركة الكردية شمالي العراق وتدريب القوات الألمانية للقوات الكردية منذ عام 2014 بغرض مكافحة تنظيم داعش.

وعن ذلك قالت فون دير لاين اليوم الأربعاء في برلين: "كان أمرا ضروريا وسليما للغاية"، مضيفة أن مهمة التدريب في شمال العراق ناجحة.

وذكرت الوزيرة أن تنظيم داعش كان يحاول عام 2014 تنفيذ إبادة جماعية في حق الإيزيديين، مضيفة أن التنظيم كان على أعتاب بغداد.

وأوضحت الوزيرة أن قوات البيشمركة أوقفت بدعم دولي زحف داعش، ووجهت إليه ضربات موجعة.

وأعربت فون دير لاين عن قلقها إزاء المواجهات الحالية بين الأكراد والحكومة العراقية المركزية، داعية أطراف النزاع إلى التوصل لحل سلمي على مائدة المفاوضات، موضحة أن دعم الحلفاء لمكافحة تنظيم داعش يأتي في إطار وحدة العراق.

وذكرت الوزيرة أنه تم لذلك اتخاذ قرار بالتنسيق مع وزارة الخارجية الألمانية يوم الجمعة الماضي بتعليق تدريب قوات البيشمركة "لعدم إرسال إشارة خاطئة".

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يتولى تدريب مقاتلي البيشمركة لمكافحة تنظيم داعش منذ عام 2014. وبسبب التصعيد العسكري في شمال العراق علقت القوات الألمانية الأسبوع الماضي مهمتها هناك لحماية الجنود الألمان.

ووردت ألمانيا أسلحة على نطاق واسع لقوات البيشمركة خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2016

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المرصد: معارك عنيفة بين قسد وداعش في آخر معاقل التنظيم في الحسكة

    أخبار

  • الجيش الفلبيني: زعيما داعش حاولا التخلي عن رجالهما

    أخبار

  • الاستخبارات الألمانية: لاجئون قدموا معلومات مهمة عن داعش

    أخبار

  • صورة وخبر: مقاتل كردي يعلن سقوط "داعش" في الرقة

    أخبار

إعلان

7ac41907f9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا