وزيرة الدفاع الألمانية: تسليح البيشمركة كان أمرا ضروريا وسليما للغاية

برلين - (د ب أ):

دافعت وزيرة الدفاع الألمانية أوزولا فون دير لاين عن توريد أسلحة ألمانية لقوات البيشمركة الكردية شمالي العراق وتدريب القوات الألمانية للقوات الكردية منذ عام 2014 بغرض مكافحة تنظيم داعش.

وعن ذلك قالت فون دير لاين اليوم الأربعاء في برلين: "كان أمرا ضروريا وسليما للغاية"، مضيفة أن مهمة التدريب في شمال العراق ناجحة.

وذكرت الوزيرة أن تنظيم داعش كان يحاول عام 2014 تنفيذ إبادة جماعية في حق الإيزيديين، مضيفة أن التنظيم كان على أعتاب بغداد.

وأوضحت الوزيرة أن قوات البيشمركة أوقفت بدعم دولي زحف داعش، ووجهت إليه ضربات موجعة.

وأعربت فون دير لاين عن قلقها إزاء المواجهات الحالية بين الأكراد والحكومة العراقية المركزية، داعية أطراف النزاع إلى التوصل لحل سلمي على مائدة المفاوضات، موضحة أن دعم الحلفاء لمكافحة تنظيم داعش يأتي في إطار وحدة العراق.

وذكرت الوزيرة أنه تم لذلك اتخاذ قرار بالتنسيق مع وزارة الخارجية الألمانية يوم الجمعة الماضي بتعليق تدريب قوات البيشمركة "لعدم إرسال إشارة خاطئة".

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يتولى تدريب مقاتلي البيشمركة لمكافحة تنظيم داعش منذ عام 2014. وبسبب التصعيد العسكري في شمال العراق علقت القوات الألمانية الأسبوع الماضي مهمتها هناك لحماية الجنود الألمان.

ووردت ألمانيا أسلحة على نطاق واسع لقوات البيشمركة خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2016