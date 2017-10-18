15 نوفمبر.. الحكم في طعن محمد بديع وآخرين في أحداث عنف الإسماعيلية

كتب- طارق سمير:

حددت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، جلسة 15 نوفمبر للحكم في طعن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و55 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد والسجن في أحداث عنف الإسماعيلية التي وقعت في 5 يوليو 2013.

وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري الذي قدمته للمحكمة بجلسة اليوم برفض الطعون، وتأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين.

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد أصدرت حكمها حضوريا وغيابيا على 105 متهما في هذه القضية، وقضت بمعاقبة بديع و35 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة بالسجن المؤبد.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و20 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة 20 متهما اخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، كما قضت ببراءة 20 متهما.