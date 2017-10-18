محافظ السويس: مواجهة الإرهاب لا تقل ضرواة عن حرب أكتوبر

السويس - حسام الدين أحمد:

استضافت محافظة السويس، المعسكر التدريبي للأئمة والذي يستمر 3 أيام، يحاضر فيه أساتذة وعمداء جامعة الازهر، تحت عنوان "دور أئمة الأوقاف في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم"، وذلك بحضور أئمة محافظات مدن القناة وبعض أئمة المحافظات الأخرى.

وبدأت فعاليات المعسكر بكلمة للدكتور ماهر جبر المشرف على معسكرات التدريب التثقيفية بالوزارة المؤتمر، تناول فيها دور الوزارة في مواجهة الفكر المتطرف واعتمادها على التوعية واللقاءات الدورية مع الأئمة، لافتا ان معسكر السويس هو الثامن على مستوي الجمهورية وذلك برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأشار "جبر"، إلى أن المعسكر يحاضر فيه الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين الأسبق بجامعة الازهر، وسوف يلقي محاضره عن دور الأئمة في الفكر المتطرف، بينما يلقي غدا الدكتور محمد الشحات الجندي الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية ويتحدث عن قضايا الأسرة.

وعقب ذلك تحدث اللواء أحمد حامد محافظ السويس، وقال: "علمت بأمر معسكرات التدريب، ووجهت دعوة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لإقامة المؤتمر فوافق على ذلك، لافتا إلى أنه سيحضر فعاليات ختام المعسكر يوم الجمعة، وذلك بعد أداء الصلاة بمسجد الغريب في إطار احتفال المحافظة بالعيد القومي.

وأكد حامد، ضرورة أن يتسلح الأئمة بعلوم الدين والأفكار لمواجهة التطرف وضرورة الالتزام بالزي الذي يمثل رمزا، وقال: "سيكون مكان الأئمة في الصفوف الأولى في صلاة الجمعة تقديرا لهذا الزي، فهذا أقل تقدير لهم".

واستطرد محافظ السويس، أن الحرب الدائرة لمواجهة التطرف والإرهاب لا تقل ضراوة عن حرب أكتوبر 1973، موضحا أنه في أكتوبر كان العدو معروفا وهناك مقاييس للقوة ونقاط الضعف وعلوم عسكرية ومعلومات توصل القادة العسكريين من خلالها لمعرفة من أين يكون الهجوم، لكن في حرب التطرف العدو مجهول.

وأكمل حامد كلمته قائلا: "نحن في وقت للأسف الغلبة فيه للباطل والصوت العالي، لكن ذلك لن يستمر طويلا، طالما هناك من يواجه التطرف ويسعى لإنارة العقول بالفكر".