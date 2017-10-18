بعد مرور 1000 عام على رحيله.. مكتبة الإسكندرية تحتفي بـ"أبو الجراحة الحديثة"

الإسكندرية – محمد البدري:

ينظم مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، غدًا الخميس، الندوة العلمية الثالثة تحت عنوان "أبو القاسم الزهراوي رائد علم الجراحة"، والتي تأتي في إطار سلسلة من الندوات المتخصصة التي ينظمها المركز لإلقاء الضوء على الجوانب المختلفة لتاريخ علم الطب في العالم الإسلامي.

وذكرت مكتبة الإسكندرية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الندوة تشمل محاضرتين؛ تتناول الأولى المنهج العلمي عند أبو القاسم الزهراوي ومكانته في تاريخ الطب العربي، وأثر مؤلفاته الطبية في تطور ذلك العلم في أوروبا، ويُلقيها الدكتور ماهر عبد القادر، أستاذ الفلسفة وتاريخ العلوم بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

بينما تتناول المحاضرة الثانية العمليات والآلات الجراحية التي ابتكرها الزهراوي، وكيفية تطويره العديد من طرق العلاج التي اعتاد عليها الأطباء المسلمون قبله، ويُلقيها الدكتور محمد رفيق خليل، أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

ويعد أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي المعروف في العالم الغربي باسم Albucasis، طبيبًا عربيًا مسلمًا، وُلِد في الأندلس بإسبانيا عام 936 ميلادية وتوفي عام 1013، ويعدّ أعظم الجراحين الذين ظهروا في العالم الإسلامي، ووصفه الكثيرون بـ"أبو الجراحة الحديثة".