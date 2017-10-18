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جامعة المنيا تستضيف عروض المهرجان القومي للسينما

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مصراوي Masrawy

جامعة المنيا تستضيف عروض المهرجان القومي للسينما

01:06 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

جامعة المنيا تستضيف عروض المهرجان القومي للسينما

جامعة المنيا

المنيا ـــ ريمون الراوي:

يستضيف مركز الفنون والآداب والمؤتمرات بجامعة المنيا خلال الفترة من 18 حتى 25 من أكتوبر الجاري، عروض المهرجان القومي للسينما المصرية، تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبوالمجد رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عواض رئيس صندوق التنمية الثقافية، وذلك استمرارًا للتعاون المشترك بين جامعة المنيا وصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة.

وقال رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن العروض ستتم إقامتها على 3 فترات يوميًا يبدأ العرض الأول في الواحدة ظهرًا والثاني في الرابعة والنصف عصرًا والعرض الثالث في الساعة السابعة مساء، وتتنوع الأعمال التي سيتم عرضها ما بين أفلام روائية وسينمائية وتاريخية بالإضافة إلى بعض الأعمال الاجتماعية والكوميدية، وسيتبع العروض ندوة حول موضوع الفيلم يحاضرها نقاد سينمائيين.

وأكد الدكتور أحمد التلاوي مدير مركز الآداب والمؤتمرات بالجامعة، أنه تم الاستعدادا لاستضافة عروض المهرجان القومي للسينما المصرية من خلال التجهيزات الفنية الهندسية، وذلك ضمن أنشطة المركز الثقافية خلال هذا العام.

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