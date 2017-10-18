بالصور.. رئيس جامعة المنيا محذرًا الطلاب: "اللي مش هيستلم الوجبة هيدفع 30 جنيه"

المنيا ــ ريمون الراوي :

قرر الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، تعديل حجز مواعيد الأطعمة للطلاب لتصبح أسبوعيًا بدلاً من شهريًا، توفيرًا لهدر الطعام، حيث يقوم الطالب بدفع 5 جنيهات بوجبة الغذاء والتي تقع تكلفتها على الجامعة ما يزيد عن 30 جنيها.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه حال عدم استلام طالب للوجبة، سيتحمل تكلفتها كاملاً، كما وجه بتشغيل السخانات بالمدن فجرًا بناءً على رغبة الطلاب لتكون جاهزة لاستخدامها على مدار اليوم، كما أعطى رئيس الجامعة توجيهاته بزيادة كمية الوجبات الغذائية وتنوعها يوم الجمعة، كيوم ترفيهي للطلاب.

جاء ذلك خلال جولة لرئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، رافقه الدكتور مصطفى عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، للمطعم المركزي، والذي بدأ تقديم وجباته لطلاب المدن والطلاب من الخارج بداية من الأسبوع الماضي، بواقع سبعة آلاف وجبة يوميًا، بدءًا من الثانية عشر ظهرًا وحتى الخامسة مساءً.

وخلال الجولة، ناقش رئيس الجامعة، الطلاب عن المشاكل التي يواجهونها بالمدن الجامعية والمطعم المركزي، وجودة الخدمة والطعام المقدم من حيث النوعية والكمية.