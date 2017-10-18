رئيس "العاصمة الإدارية" لمصراوي: نقل ملكية الأصول الحكومية لشركة مساهمة
رئيس "العاصمة الإدارية" لمصراوي: نقل ملكية الأصول الحكومية لشركة مساهمة
01:11 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017
اللواء أحمد زكي عابدين
كتب – محمود رمزي:
كشف اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن اقتراب وزارة المالية من تأسيس شركة مساهمة تحت مسمى "نقل الأصول"؛ لحصر مباني الوزارات والهيئات الحكومية التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، وانتقال ملكيتها وإدارتها للشركة الجديدة.
وقال "عابدين"، في تصريح لـمصراوي، إن شركة "نقل الأصول"، فور تأسيسها بقرار من عمرو الجارحي وزير المالية، سينتقل إليها كافة أصول الدولة، ولها أحقية التصرف فيها.
وأشار "عابدين" إلى وضع القيمة الدفترية لهذه الأصول، ثم يتم تحديد القيمة السوقية لها، مؤكدا أن شركة العاصمة الإدارية فور تأسيس الشركة، وانتقال الوزارات والهيئات الحكومية للحي الحكومي، ستسترد ما تم إنفاقه على هذه المباني .
وأضاف :"مش هنسيب ولا مليم، السداد بالدفع النقدي، أو بالبيع في العقار الحكومي الذي تم الانتقال منه أو تحديد نسبة في ملكية المبنى حال قرار الشركة بالإبقاء عليه".
ولفت "عابدين"، أن شركة العاصمة الإدارية سيكون لها نسبة في حال قرار شركة "نقل الأصول" بالاستثمار في العقار الحكومي القديم.
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