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"خطة النواب" تتابع موازنة البرامج.. و"الاقتصادية" تناقش "حماية المستهلك"

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مصراوي Masrawy

"خطة النواب" تتابع موازنة البرامج.. و"الاقتصادية" تناقش "حماية المستهلك"

01:05 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

القاهرة- مصراوي:

تكثف لجان البرلمان نشاطها في بداية دور الانعقاد الثالث، وتطرح موضوعات ساخنة ومحل ترقب مجتمعي واسع.

تتابع لجنة الخطة والموازنة غدَا الخميس، تطبيق موازنة البرامج والأداء على بعض الوزارات الحكومية، بدلا من الموازنة التقليدية التي كان معمول بها من خلال "الخانات".

وانتهت اللجنة خلال اجتماعاتها لإضافة 7 وزارات إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء خلال العام المالي المقبل 2018/2019، منها والصناعة والتنمية المحلية والبيئة والمالية والتخطيط.

وشددت اللجنة على ضرورة تدريب الكوادر البشرية الشابة في كافة الوزارات حتى يكون هناك مجموعة مستمرة في كل وزارة للعمل على تطبيق أسلوب البرامج والأداء بشكل صحيح.

وتبدأ اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال أيام مناقشة قانون لتحسين أحوال السوق والحفاظ على حقوق المواطنين، خاص بـ"حماية المستهلك".

وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية مدحت الشريف لـمصراوي، أن اللجنة لن تنتظر وستمضي قدما في قانون حماية المستهلك الذي ينتصر في بنوده للمواطن.

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مصراوي Masrawy

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