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"شاكر": مصر ستصبح مركزا للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية

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"شاكر": ستصبح مركزا للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية

12:55 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

الدكتور محمد شاكر

القاهرة – (أ ش أ):

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تطلع مصر لإنجاز ممر الطاقة الخضراء لمنفعة الدول الأفريقية، مما سيسهم في أن تكون مصر بعد استكمال مشروعات الربط الكهربائى مركزا محوريا للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وقال وزير الكهرباء - في تصريحات عقب افتتاحه اليوم الأربعاء، للمنتدى الأول للاتحاد من أجل المتوسط للطاقة والمناخ - "إن مصر والمملكة العربية تعملان على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات".

ونوه بأهمية مشروعات الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط لاستيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، مشيرا إلي دور مصر المهم فى ربط شبكات دول المشرق العربى والمغرب العربى وشمال أفريقيا.

وأوضح شاكر أن قطاع الكهرباء المصري وقع مذكرة تفاهم مع شركة (جيدكو) للتعاون في عدد من المجالات، من بينها إجراء البحوث حول تنمية استراتيجية الطاقة والتخطيط فى مصر، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، وإجراء تقييم ودراسات حول تكنولوجيات الطاقة المتجددة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقة المتجددة في مصر وتكامل الشبكة، والتشاور الفني للتطبيقات الذكية، وتعزيز مفهوم الربط الكهربائي العالمي للطاقة في مصر والدول العربية، وتسهيل توصيل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية، وإعداد برامج لبناء القدرات البشرية فى المشروعات ذات الصلة.

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