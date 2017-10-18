أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة -
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات" -
نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية" -
"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه -
طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا -
بعد انقطاع الكهرباء.. قصة عملية قسطرة على ضوء الشموع بمستشفى الزيتون -
"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة " -
كيف تكون نحافة النساء سبباً في ظهور أعراض سن اليأس مبكراً؟ -
مقابل 84 دولارا سافرت في طائرة بمفردها ...والسبب -
المرصد: مقتل ثمانية مدنيين في قصف مدفعي لقوات النظام قرب دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مجدي الجلاد يشارك في ندوة "فوضى الإفتاء ووسائل الإعلام"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مجدي الجلاد يشارك في ندوة "فوضى الإفتاء ووسائل الإعلام"

12:54 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

كتب - محمود مصطفى:

شارك الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، في ورشة "فوضى الإفتاء ووسائل الإعلام"، التي تعقد على هامش المؤتمر العالمي الثالث لدار الإفتاء.

ويشارك في الورشة، الداعية اليمني الحبيب علي الجفري، والدكتور عمرو الورداني مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، والدكتور محمد النينوي من الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض العلماء من والعالم.

ويواصل المؤتمر الدولي الثالث لدار الإفتاء المصرية "دور الفتوى في استقرار المجتمعات"، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، فعالياته لليوم الثاني على التوالي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مجدي الجلاد: بعض المثقفين حولوا الفتوى لسلعة

    أخبار

  • وكيل الأزهر: "وطئ البهائم والموتى لا يعد زنا لكنه حرام"

    أخبار

  • ​انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لدار الإفتاء بحضور وفود 63 دولة

    أخبار

  • اليوم.. شيخ الأزهر يفتتح مؤتمر الإفتاء العالمي

    أخبار

إعلان

33f3c84bc4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة "

"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة "