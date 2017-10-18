مجدي الجلاد يشارك في ندوة "فوضى الإفتاء ووسائل الإعلام"

كتب - محمود مصطفى:

شارك الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، في ورشة "فوضى الإفتاء ووسائل الإعلام"، التي تعقد على هامش المؤتمر العالمي الثالث لدار الإفتاء.

ويشارك في الورشة، الداعية اليمني الحبيب علي الجفري، والدكتور عمرو الورداني مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، والدكتور محمد النينوي من الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض العلماء من مصر والعالم.

ويواصل المؤتمر الدولي الثالث لدار الإفتاء المصرية "دور الفتوى في استقرار المجتمعات"، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعالياته لليوم الثاني على التوالي.