مجدي الجلاد: بعض المثقفين حولوا الفتوى لسلعة

كتب - محمود مصطفى:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، إن الإعلام له رسالة تنويرية، وكلمة إثارة إحدى مدارسه وليست فلسفته.

وأضاف الجلاد خلال كلمته في ورشة "فوضى الإفتاء ووسائل الإعلام"، التي تعقد على هامش المؤتمر العالمي الثالث لدار الإفتاء المصرية، الأربعاء، أنه مثلما توجد وسائل إعلام تعتمد على الإثارة، هناك مثقفون يعتمدون على إثارة وتحويل الفتوى لسلعة.

وكشف رئيس تحرير "أونا للصحافة والإعلام"، أن هناك فوضى، والإعلام صناعة تنويرية وهناك فارق كبير بين ما يحتاجه المتلقي وما يريده، مشيرا إلى أن الإعلام يسقط حينما يعتمد على ما يريده المتلقي فقط.

ولفت "الجلاد"، إلى أن العلاقة بين المتلقي والإعلام بحاجة لتأسيس جديد، ونريد معرفة من يتحدث في أمر الفتوى، ولم تجب مؤسسة في العالم الإسلامي كله على هذا السؤال حتى الآن.

وتابع: "نريد أحد يخبرنا من هو المفتي ومن الداعية، وهل كل أزهري يفتي؟ وهذا سبب المشكلة في العلاقة بين الجانبين".

ووجه رئيس تحرير "أونا" حديثه لعلماء الدين قائلا: "نحن بحاجة لمساعدتكم، فهناك إعلام يعتمد على الإثارة، وهناك من يريد تقديم رسالة تنويرية".