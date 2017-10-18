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التحريات: "فلاح أوسيم" خنق زوجته بحبل حتى الموت لشكه في سلوكها

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مصراوي Masrawy

التحريات: "فلاح أوسيم" خنق زوجته بحبل حتى الموت لشكه في سلوكها

01:02 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة، عن ملابسات مقتل ربة منزل على يد زوجها بمنطقة أوسيم.

وقالت مصادر أمنية مطلعة، إن "قرني.ف"، 42 سنة، فلاح، أنهى حياة زوجته "صباح"، 40 سنة، خنقًا باستخدام حبل داخل شقتهما بالطابق الثاني بعقار مكون من طابقين بمنطقة زاوية ثابت.

وأوضحت المصادر، أن الجيران نقلوا الجثة إلى مستشفى أوسيم المركزي أملا في إنقاذها إلا أنهم اكتشفوا وفاتها، فتم التحفظ عليها.

وأشارت المصادر إلى أن الزوج سلم نفسه إلى قسم الشرطة عقب ارتكاب الجريمة، مؤكد، أنه أقدم على فعلته انتقامًا لشرفه وشكه في سلوكها.

وأوضحت المصادر، أن التحريات أثبتت عدم صحة أقوال الزوج، حيث أن زوجته كان مشهود لها بحسن السمعة، علاوة على أن أفراد أسرتها أكدوا إصابة الزوج "المتهم" باضطرابات نفسية.

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