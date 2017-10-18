إخلاء سبيل ضابط بتهمة قتل مسجل خطر حاول اغتصاب فتاة بالهرم

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار أحمد خالد، مدير النيابة، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل عميد شرطة المسؤول عن تأمين المنطقة الأثرية بالجيزة، من سرايا النيابة، بعد أن تمَّ التحقيق معه في واقعة مقتل "مسجل خطر" نجل ضابط شرطة، في أثناء محاولته اغتصاب عروس بشارع الهرم، وإصابة آخر.

كشفت تحقيقات النيابة، أن الضابط كان يسير في سيارة الشرطة بصحبة أمين شرطة وأثناء سيرهما سمعا صوت استغاثة فتاة تحاول الفرار من شابين كانا يشهران في وجهها الأسلحة البيضاء لإجبارها على السير معهما لاغتصابها.

وأوضحت التحقيقات أن عميد الشرطة نزل من السيارة في محاولة لمعرفة ملابسات الواقعة ففوجئ بالشابين يحاولان الاعتداء عليه بالمطاوي التي كانت معهما، فاضطر لاستخدام سلاحه الميري بعد أن أشهر الشابين المطاوي في وجهه عندما حضر لإنقاذ الفتاة، فأطلق أعيرة نارية في الهواء والأرض فاستقرت بعضها في شرايين قدم أحدهما فتوفي عقب وصوله إلى مستشفى الهرم، بينما أصيب الآخر بإصابات بالغة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.