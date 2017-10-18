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ضبط عامل حاول إدخال "ترمادول" و"بانجو" لسجين بالشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط عامل حاول إدخال "ترمادول" و"بانجو" لسجين بالشرقية

01:04 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

ارشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

نجح ضباط الخدمات النظامية المسئولة عن تأمين سجن قسم شرطة أول الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، في ضبط عامل حاول إدخال كمية من الأقراص المُخدرة ونبات "البانجو"، لأحد السجناء.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "محمد.م.م.م" 32 عامًا، عامل، مُقيم بالزقازيق؛ لمحاولته إدخال 10 أقراص من عقار "الترمادول" و30 جرامًا من نبات "البانجو" المُخدر، لأحد السجناء بقسم شرطة أول الزقازيق.

وتبين أن المتهم، حاول إدخال المُخدر خلال زيارته للسجين "محمد.إ.ع" المتهم في قضية "حيازة مُخدرات".

جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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