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القبض على وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية بتهمة تقديم رشوة

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مصراوي Masrawy

القبض على وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية بتهمة تقديم رشوة

12:56 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

القبض على وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية بتهمة تقديم رشوة

الإسماعيلية- إنجي هيبة:

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية من القبض على وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة "جمال. ه"، و"محمود ف" المدير المالي بمديرية القوى العاملة، بتهمة تقديم رشوة لأحد قيادات الوزارة لاعتماد كشوف مِنح للعمال من العمالة غير المنتظمة بمبالغ 300 ألف جنيه، ولَم تسلم إلى العمال واستولى عليها.

ووردت معلومات إلى ضباط الرقابة الإدارية بالإسماعيلية تفيد بتقديم المتهمين وكيل وزارة القوي العاملة بالمحافظة والمدير المالي رشوة 10 آلاف جنيه لأحد قيادات وزارة القوى العاملة بالقاهرة، مقابل التوقيع على اعتمادات كشوف منح مالية خاصة بالعمالة غير المنتظمة بمبلغ 300 ألف جنيه استولى عليها المتهمون دون وجه حق.

ضبط المتهمين وبدأ المستشار محمد النحاس رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية بإشراف المستشار ياسر أبوغنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية التحقيق مع المتهمين، وتفريغ محاضر الضبط، وسؤال المتهمين فيما جاء بمحاضر التحريات والضبط.

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