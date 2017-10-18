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الرقابة الإدارية تضبط 6 مسؤولين مرتشيين بينهم مدير بنك

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الرقابة الإدارية تضبط 6 مسؤولين مرتشيين بينهم مدير بنك الرقابة الإدارية تضبط 6 مسؤولين مرتشيين بينهم مدير بنك

التحرير

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أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، ضبط 6 مسؤولين بينهم وكيل أملاك دولة، ومدير عام الشبكات بقطاع تكنولوجيا المعلومات في أحد البنوك، ومدير إحدى الشركات الخاصة؛ لتقاضي الأول مبالغ مالية أسبوعية على سبيل الرشوة، مقابل إسناده مناقصات قيمتها 9 ملايين جنيه لشركة الثاني.

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كما تم القبض على مدير إحدى الشركات الخاصة؛ لتسهيله استيلاء صاحب الشركة على أجهزة ومعدات خاصة بالبنك - تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه، ليعيد توريدها مرّة أخرى للبنك في العمليات المسندة لشركته وبعرضهما على النيابه العامي قررت حبسهما.

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التحرير

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