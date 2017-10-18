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مميش: اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب علامة من علامات الحق (صور)

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مميش: اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب علامة من علامات الحق (صور) مميش: اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب علامة من علامات الحق (صور)

التحرير

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قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، إن لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب تعتبر «علامة من علامات الحق والعدل في مناقشة الموازنات»، مشيرا أن كافة الملاحظات الصادرة عنها كانت تصب في مصلحة الدولة دون مجاملات أثناء مناقشة مشروعات التنمية.

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وأضاف مميش، خلال استقباله وفدا من أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، والدكتور مدحت الشريف، والدكتور محمد علي عبد الحميد وكيلى اللجنة، واللواء أشرف عمارة بمركز المحاكاة التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، أن الهيئة الاقتصادية وهيئة قناة السويس كيان واحد يرتبطان ببعضهما البعض، موضحا أن مشروع التنمية قائم على مواد خام يتم استهلاكها وتصنيعها وستتحول إلى منتجات يتم تصدريها عن طريق قناة السويس.

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وقدم مميش عرضا للمشروعات التي تتم على أرض المنطقة الاقتصادية شرق القناة، وعرضا آخر عن فائدة قناة السويس الجديدة، قبل أن يصطحب الوفد في جولة بحرية بقناة السويس القديمة والجديدة، وزيارة أنفاق الإسماعيلية، والمزارع السمكية لهيئة قناة السويس.

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شارك بالزيارة، النائب فخرى طايل أمين سر اللجنة، والنائبة ثريا الشيخ، والنائب عمرو صدقى، والدكتور سيد عبد العال، واللواء حسن السيد، وطارق حسانين أعضاء اللجنة، ويقوم الوفد بجولة بحرية بقناة السويس القديمة والجديدة، وأنفاق الإسماعيلية، والمزارع السمكية لهيئة قناة السويس، بعد أن زار أمس أنفاق بورسعيد وشركة ميرسك، وأرصفة وميناء شرق التفريعة ببورسعيد، ونادى الهيئة البحرى ببورسعيد.

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التحرير

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