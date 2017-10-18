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اكتشاف رأس تمثال يرجح أنه لوالدة الملك بيبي الثاني في سقارة

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اكتشاف رأس تمثال يرجح أنه لوالدة الملك بيبي الثاني في سقارة اكتشاف رأس تمثال يرجح أنه لوالدة الملك بيبي الثاني في سقارة

التحرير

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أعلنت البعثة الفرنسية السويسرية من جامعة "جنيف" في منطقة سقارة، الكشف عن رأس تمثال لسيدة من الخشب وسط الرديم، وذلك أثناء استكمال أعمال التنقيب الأثري في المنطقة.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: إن "الرأس المكتشف به جزء من الرقبة يبلغ طولها نحو 30 سم، وتتزين الأذنان بقرط من الخشب، ومن المرجح أن تكون جزءًا من تمثال خشبي للملكة (عنخ إس إن بيبي) الثانية والدة الملك بيبي الثاني أحد ملوك الأسرة السادسة، حيث عُثر عليها في المنطقة الواقعة شرق الهرم الخاص بها بمنطقة سقارة.

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من جانبه، صرح فيليب كلومبير رئيس البعثة الفرسية السويسرية، أن رأس التمثال في حالة سيئة وسيخضع لعمليات الترميم والصيانة اللازمة.

يذكر أنه على مدى الأسبوعين السابقين استطاعت البعثة الكشف عن الجزء العلوي لمسلة ضخمة، بالإضافة إلى هرم صغير للملكة عنخ إس إن بيبي الثانية (هرم صغير يبنى للاهتداء به) ما يدل على أن هذه المنطقة مازالت تخبئ في طياتها المزيد من القطع الأثرية الخاصة بالملكة ومجموعتها الجنائزية، وستستمر البعثة في المزيد من أعمال الحفر والتنقيب الأثري للكشف عن المزيد من أسرار هذه المنطقة.

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التحرير

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