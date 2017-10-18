شركات المحمول تنفذ خطة جديدة للقضاء على السوق السوداء لكروت الشحن

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أكدت مصادر مسؤلة بشركات المحمول أنه بداية من اليوم ستكون مرحلة جديدة للتعامل مع أزمة كروت الشحن والتي اشتعلت منذ ٢٩ سبتمبر الماضي.

وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية اليوم أن شركات الاتصالات الأربع قامت بضخ كروت شحن جديدة صباح اليوم بدلا من الكروت الموجودة بالأسواق، وستباع الكروت الجديدة بالسعر الجديد وستمنح ٧٠% من قيمة الرصيد المدون عليها، على سبيل المثال كارت الـ١٠ سيباع بمبلغ ١٠ جنيهات وسيمنح رصيدا بقيمة ٧ جنيهات فقط.

وجاءت أسعار كروت الشحن الجديدة كالتالي: سعر كارت فئة 5 جنيهات بـ5 جنيهات فقط بدلاً من 5.5 جنيه، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 3.5 جنيه بدلاً من 5.20 جنيه.

وأن يكون سعر كارت فئة 10 جنيهات بـ10 جنيهات فقط بدلا من 11 جنيها، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 7 جنيهات بدلاً من 10.40 جنيه.

وأن يكون سعر كارت فئة 15 جنيها بـ15 جنيهًا فقط بدلاً من 16.5 جنيه، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 10.5 جنيه بدلاً من 15.60 جنيه. وأن يكون سعر كارت فئة 25 جنيهًا بـ25 جنيها فقط بدلاً من 27.5 جنيه، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 17.5جنيه بدلاً من 26 جنيها.

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وأن يكون سعر كارت فئة 50 جنيها بـ50 جنيها فقط بدلاً من 55 جنيها، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 35 جنيهًا بدلاً من 52 جنيها.

وأن يكون سعر كارت فئة 100 جنيه بـ100 جنيه فقط بدلاً من 110 جنيهات، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 70 جنيهًا بدلاً من 104 جنيهات.

وأن يكون سعر كارت فئة 200 جنيه بـ200 جنيه فقط بدلاً من 220 جنيها، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 140 جنيهًا بدلاً من 208 جنيهات.

وأكدت المصادر أن تلك الخطوة تمثل خطوة أساسية للقضاء على السوق السوداء للكروت والتي تباع بما يزيد على ٤٠ ٪‏ من قيمتها الحقيقية المدونة على الكارت، وأشارت المصادر إلى أن عملية ضبط التجار صعبة لذلك كان لابد من إيجاد حل فعال للقضاء على الأزمة من منبعها.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أصدر قرار بتعديل أسعار كروت الشحن والتي تقضي بخفض قيمة الرصيد المتاح على كارت الشحن بقيمة ٣٦٪‏ كما تم خفض أسعار كروت الشحن لتصبح بالسعر الرسمي للكارت.