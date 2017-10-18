«سمحت له باستقبال فتيات بالشاليه» نصرة تعترف بالرشوة الجنسية لـ«سكرتير السويس»

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توالت المفاجآت بقضية "الرشوة الكبرى" بمحافظة السويس والمتهم فيها "شكرى . س"، سكرتير عام محافظة السويس و"على . ا" رجل أعمال بالسويس و"نصرة . س" الوسيطة، وكان أبرزها اعتراف رجل الأعمال مقدم الرشوة بطلب سكرتير عام محافظة السويس نسبة من قيمة الأرض التى كان سوف يساعده على الاستيلاء عليها كما كشفت التحقيقات عن تورط سكرتير عام المحافظة فى التلاعب بمقايسات الأراضى بالمحافظة لصالح رجال الأعمال، كما تلاعب المتهم فى مشروع المحاجر بالمحافظة بتخصيص المحاجر لرجال الأعمال، مما تسبب فى إهدار مئات الملايين من الجنيهات على الدولة، بالإضافة إلى قيامه بالسماح لمقاولين ببناء أدوار مخالفة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا تلقى السكرتير العام لمحافظة السويس رشوة مالية مقابل قيامه بتسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترًا مربعًا بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه.

وأكدت التحريات والتسجيلات قيام السكرتير العام بطلب رشاوي مالية بالإضافة إلى رشاوى جنسية بعد أن اعترفت المتهمة وسيطة الرشوة بالقضية بتوصيل فتيات إلى السكرتير العام داخل أحد الشاليهات بقرية سياحية بالعين السخنة؛ لإقامة علاقات غير مشروعة معهن مقابل إخلاله بأداء مهام عمله.

وأوضحت التحريات إن "نصره" سمحت له باستقبال فتيات داخل الشاليه الذى تملكه بقرية سياحية بالعين السخنة ومنهن فتاة صديقة للسكرتير العام تسمى "نادية" طلب السكرتير العام منها إحضارها إلى الشاليه الذى تملكه بالعين السخنة لأن موقعه الوظيفى لا يمكنه من الدخول بها للقرية السياحية وقامت بالفعل بإحضار الفتاة للشاليه لتحقق ما طلبه السكرتير العام ثم انصرفت واتصل السكرتير بها بعد ثلاث ساعات وطلب منها الحضور لتعيد الفتاة إلى مدينة السويس.

أكدت التحريات أن "نصرة" أقنعت المقاول بتقديم رشوة للسكرتير العام مقابل تسريب المقايسة الخاصة بقطعة الأرض بمنطقة 24 أكتوبر والموافقة على قيام المقاول بالتقدم بطلب لتعلية أدوار العمارات السكنية بطريق ناصر من خمس أدوار إلى 11 دورا سكنيا مقابل 700 ألف جنيه وشقة سكنية للسكرتير العام بالبرج، وأكدت التحريات أن الوسيطة بالقضية "نصرة" تسلمت مبلغ الرشوة من المقاول وذهبت لسيارة السكرتير العام لمحافظة السويس قبل دقائق من ضبطه وسلمته الرشوة.

كما ذكرت التحريات الأمنية بالقضية، تورط عدد من المقاولين بالسويس في علاقات مع السكرتير العام سمحت لهم ببناء أدوار سكنية بالمخالفة للقانون في مناطق سكنية مختلفة بالمحافظة، وأيضا تسببت علاقتهم بالسكرتير العام عن تغاضي السكرتير العام عن طريق منصبه من القيام بتحصيل أقساط مالية ثمن أراضٍ حصلوا عليها فى مزادات المحافظة.

ومن جانبه أنكر "شكرى . س" سكيرتير عام محافظة السويس خلال التحقيقات الاتهامات الموجهة إليه بطلب رشوة قدرها 700 جنيه مقابل تسهيل حصول رجل أعمال على قطعة أرض مساحتها 39 ألف متر، مؤكدا أن ما حدث مؤامرة للتخلص منه دبرها مجموعة من رجال الأعمال بسبب رفضه إهدار المال العام ومسايرتهم فى تسهيل حصولهم على أراضي الدولة موضحا أن دوره كان إشرافيا وطالب بالتحقيق مع مدير قطاع المحاجر بالمحافظة بصفته المسئول الأول عن المحاجر.

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أسندت النيابة للمتهم "شكرى . س" سكرتير عام محافظة السويس 4 اتهامات هى تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وتقاضى رشاوى مالية من رجال أعمال.

اعترف "على . أ"، رجل أعمال، بقيامه بدفع رشوة مالية لسكرتير عام محافظة السويس مقابل تسهيل حصوله على قطعة أرض مساحتها 39 ألف متر وتبلغ قيمتها حوالى 200 مليون جنيه، مؤكدا أنه يعمل فى مجال المقاولات والأراضى منذ فترة طويلة وأنها المرة الأولى التى يلجأ فيها لدفع رشوة لتسهيل عمله.

اعترفت "ن . س" الوسيط فى القضية بقيامها بالاتفاق مع سكرتير عام محافظة السويس على حصوله على رشوة مالية مقابل تسهيل حصول رجل الأعمال على قطعة الأرض المملوكة للمحافظة بأقل من ثمنها الحقيقي، مؤكدة أنها تعرفت على سكرتير عام محافظة السويس قبل 3 سنوات وأنكرت قيامها بالتوسط لديه فى وقائع مشابهة.

وقالت مصادر قضائية إن المتهم كان يستغل منصبه بمحافظة السويس فى التلاعب بمقايسات الأرض التى يتم طرحها بالمزادات وكان يقوم بإثبات مساحة الأرض بالمقايسة بأقل من مساحتها الحقيقية، ويحصل على قيمة المساحة الزائدة لحسابه الخاص وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية تقوم فى الوقت الراهن بحصر كل الأنشطة غير التى قام بها المتهم.

وأكدت التحقيقات والتحريات أن رجال الرقابة الإدارية قاموا بمراقبة سكرتير عام محافظة السويس قبل القبض عليه بأكثر من 3 أشهر ورصدوا بالصوت والصورة واقعة قيامه باستغلال نفوذه لمساعدة رجل أعمال فى الاستيلاء على أموال الدولة مقابل رشوة مالية.

وقامت النيابة بتفريغ مكالمات المتهم المسجلة مع المتهمين بالقضية بمعرفة الرقابة الإدارية والسديهات التى تحتوى على فيديوهات بالصوت والصورة لوقائع الرشوة المتهم فيها وطلبت النيابة التحريات حول تورط 4 رجال أعمال جدد فى القضية.

وطلبت النيابة معلومات كاملة وتحريات الأجهزة الأمنية عن جميع المقايسات الأراضى ومزادات الأراضى التى أشرف عليها المتهم الأول للكشف عن حجم جرائمه والتى من المتوقع تجاوزها مليار جنيه سوف تحددها تفصيلا تقارير الخبراء والجهات الفنية.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة التجمع الخامس قد قرر تجديد حبس المتهمين الثلاثة السابق ذكرهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا بعد أن أكدت التحقيقات تورطهم فى القضية وقررت النيابة حبسهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم في قضية "الرشوة الكبرى بمحافظة السويس" والمتهمين فيها بالاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على أموال مشروع محاجر السويس، وحصول مقاولين على المحاجر بالمحافظة بطرق غير مشروعة.