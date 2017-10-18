مرشد إيران: أمريكا غاضبة لأننا أفشلنا "مؤامراتها" في لبنان وسوريا والعراق

طهران - (د ب أ):

قال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي إن الولايات المتحدة "غاضبة" من إيران لأنها "أفشلت جميع مؤامراتها في لبنان وسوريا والعراق".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول اليوم الأربعاء إن "أمريكا هي من أسست داعش والحركات التكفيرية.. ألا تتوقعون أن تغضب أمريكا من الجمهورية الإسلامية التي وقفت بوجه داعش؟! إنهم غاضبون من نجاح إيران في إفشال خططهم داخل لبنان وسورية والعراق".

واعتبر أن الرد على "أباطيل وتبجّح الرئيس الأمريكي الثرثار مضيعة للوقت".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مؤخرا أنه لن يعترف بالاتفاق الدولي مع إيران، وقال :"لن نواصل السير في طريق يمكن أن نتوقع في نهايته مزيدا من العنف والإرهاب والتهديد الحقيقي للانطلاق النووي لإيران".

واعتبر ترامب أن اتفاق إيران النووي واحد من أسوأ الاتفاقات التي أبرمتها بلاده.