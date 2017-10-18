حرامي مصر الجديدة سرق 14 سيارة وسقط بحقيبة فارغة

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير المباحث، اليوم الأربعاء، القبض على مسجل خطر، ارتكب 14 واقعة سرقة من داخل سيارة، وذلك عقب سرقته لحقيبة فارغة من داخل سيارة متوقفة أمام سنترال مصر الجديدة.

تلقى المقدم سمير مجدي، رئيس مباحث مصر الجديدة، بلاغًا من، محمد تامر، 45 سنة، باكتشافه كسر زجاج السيارة ملكه وسرقة حقيبة جلدية بداخلها بعض الأوراق أثناء توقفها أمام سنترال مصر الجديدة.

وضع العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، خطة بحث تضمنت فحص الكاميرات بمكان الواقعة، والتي كشفت أن مرتكب الواقعة يستقل سوزوكي زرقاء اللون، وبالكشف عليها تبين أنه مبلغ بسرقتها.

تتبع النقيبان مراد جمال وأحمد وهبة، خط سير هروب المتهم، وملاحقة السيارة، وتم ضبطه ويدعى "ربيع.م"، 45 سنة، عاطل "مسجل خطر"، وارتكب 14 قضية سرقة من داخل سيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الضغط على الزجاج".

أضاف المتهم، أنه تخلص من الحقيبة بأن ألقاها بشارع جسر السويس، عقب اكتشافه خلوها من أي متعلقات ثمينة.

وأضاف المتهم بسرقة السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الكالون وتوصيل الأسلاك من منطقة النزهة.

تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.