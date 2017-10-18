أخبار عاجلة

وزير الصناعة يفتتح مركز الكفاءة الإنتاجية في السويس السبت المقبل -
وزير الإسكان من الأقصر: إنشاء شركة نقل جماعي للربط بين المدن الجديدة -
بالصور- مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الحماية المدنية في "حريق العجمي" -
بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله" -
الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات -
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو) -
كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب -
يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير -
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن الإسكندرية إلى 17 -
الأمن يداهم «كرنك أبوتشت» ويضبط 20 متهمًا في خصومات ثأرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

عامل يضرب طفلته بماسورة مياه حتى الموت: "معملتش واجب الحضانة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عامل يضرب طفلته بماسورة مياه حتى الموت: "معملتش واجب الحضانة"

12:40 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

تجرد عامل من مشاعر الأبوة، وانهال على طفلته بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة؛ بسبب عدم قدرتها على أداء واجب الحضانة.

وكشفت التحريات أن "عماد الدين.خ"، 24 سنة، تعدى بماسورة مياه بلاستيك على طفلته "علا"، 5 سنوات، محدثًا إصابتها بكدمات متفرقة بالصدر والبطن والذراعين وجرح بالرأس.

وتم نقل الطفلة إلى مستشفى بولاق الدكرور، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، وأكدت والدة الطفلة أن زوجها وراء وفاتها.

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أهالي متهم يتجمهرون بمستشفى الهرم إثر وفاته برصاص ضابط أنقذ فتاة

    أخبار

  • القبض على هارب من 25 سنة سجن في مترو العتبة

    أخبار

  • "آثار الجيزة" تحول حلم شاب و4 من أولاد عمومته سرابًا

    أخبار

  • مصرع موظف بماسبيرو صدمته سيارة في البدرشين

    أخبار

إعلان

65d562ae7e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا