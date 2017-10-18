عامل يضرب طفلته بماسورة مياه حتى الموت: "معملتش واجب الحضانة"

كتب - محمد شعبان:

تجرد عامل من مشاعر الأبوة، وانهال على طفلته بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة؛ بسبب عدم قدرتها على أداء واجب الحضانة.

وكشفت التحريات أن "عماد الدين.خ"، 24 سنة، تعدى بماسورة مياه بلاستيك على طفلته "علا"، 5 سنوات، محدثًا إصابتها بكدمات متفرقة بالصدر والبطن والذراعين وجرح بالرأس.

وتم نقل الطفلة إلى مستشفى بولاق الدكرور، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، وأكدت والدة الطفلة أن زوجها وراء وفاتها.

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.