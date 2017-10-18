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طالبة بأكتوبر.. قفزت من الطابق الخامس هربا من خلافات والديها المتكررة

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مصراوي Masrawy

طالبة بأكتوبر.. قفزت من الطابق الخامس هربا من خلافات والديها المتكررة

12:39 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

طالبة بأكتوبر.. قفزت من الطابق الخامس هربا من خلافات والديها المتكررة

كتب - محمد شعبان:

كشفت مباحث الجيزة ملابسات سقوط طالبة من أعلى عقار سكني بالحي السادس في أكتوبر.

وبالفحص تبين أن "علا.أ"، 12 سنة، ألقت نفسها من الطابق الخامس؛ بسبب تفاقم الخلافات الزوجية بين والديها.

تم نقل الطالبة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وتبين إصابتها بنزيف بالأنف وتورم بالوجه، وكسر بالرسغ الأيمن، واشتباه كسر بقاع الجمجمة.

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مصراوي Masrawy

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